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Взять под охрану: бронированные «Тигры» ВС РФ зашли в зону ответственности на границе с Украиной

Константин Исаев
06:00 15.03.2022
Колонна российских бронеавтомобилей в составе десятков «Тигров» зашла в зону ответственности на российско-украинской границе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Колонна бронированных «Тигров» зашла в зону ответственности на одном из участков российско-украинской границы. Подразделениям поставлена задача - взять под охрану стратегические объекты на сопредельной территории, в том числе предприятия, мосты и перекрестки ключевых дорог.

Сделать это следует, чтобы не допустить их возможного захвата противником. Бойцы подготовились к продолжительному маршу, на задание военнослужащих провожал корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

«Бронеавтомобиль "Тигр " - именно на таких машинах выезжают на патрулирование, сопровождение колонн, блокирование дорог и населенных пунктов наши передовые отряды. Вооружение здесь разное: либо пулемет, либо автоматический гранатомет. Но лучше и то, и другое - так надежнее», - сообщил журналист Константин Исаев.

В составе колонны - десятки «Тигров». Дистанция между машинами на маршруте от 50 до 100 метров. Возможные секторы обстрела контролируют пулеметчики на крышах бронеавтомобилей, ведь спецназовцы готовы к любой неожиданности.

Материал подготовили Алиса Краузова и Вадим Михеев

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