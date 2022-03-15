Взять под охрану: бронированные «Тигры» ВС РФ зашли в зону ответственности на границе с Украиной

Колонна бронированных «Тигров» зашла в зону ответственности на одном из участков российско-украинской границы. Подразделениям поставлена задача - взять под охрану стратегические объекты на сопредельной территории, в том числе предприятия, мосты и перекрестки ключевых дорог.

Сделать это следует, чтобы не допустить их возможного захвата противником. Бойцы подготовились к продолжительному маршу, на задание военнослужащих провожал корреспондент «Звезды» Константин Исаев.

«Бронеавтомобиль "Тигр " - именно на таких машинах выезжают на патрулирование, сопровождение колонн, блокирование дорог и населенных пунктов наши передовые отряды. Вооружение здесь разное: либо пулемет, либо автоматический гранатомет. Но лучше и то, и другое - так надежнее», - сообщил журналист Константин Исаев.

В составе колонны - десятки «Тигров». Дистанция между машинами на маршруте от 50 до 100 метров. Возможные секторы обстрела контролируют пулеметчики на крышах бронеавтомобилей, ведь спецназовцы готовы к любой неожиданности.

Материал подготовили Алиса Краузова и Вадим Михеев