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«Я жил в Краматорске»: шахматист Карякин рассказал, что сподвигло его публично поддержать спецоперацию РФ

алиса краузова
04:49 15.03.2022
Российский шахматист Сергей Карякин предположил, что западные страны наложат на него санкции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Российский шахматист Сергей Карякин, ранее поддержавший в Интернете спецоперацию на Украине и действия президента РФ Владимира Путина, столкнулся с чередой затруднений в спортивной карьере. В интервью «Звезде» он отметил, что такой поворот событий совершенно не вызвал удивления.                     

«Подобная ситуация уже была. В 2014 году когда я поддержал присоединение Крыма, то я точно знаю, что меня не приглашали на некоторые турниры на Западе, потому что я высказал свою позицию. Но потом, когда геополитическая ситуация более или менее стала нормальной, то меня опять начали приглашать», - указал Карякин.

Спортсмен заметил, что хорошо понимает, на что идет, и осознает, что сейчас ситуация хуже, потому что гибнут люди. Несмотря на это, никак не высказаться, по его собственных словам, спортсмен не был способен.

«Я не мог молчать. Чувствовал, что я должен высказать свою позицию. Я же сам три года жил в Краматорске, с девяти до 12 лет. Поэтому я в целом очень переживал за все эти события в Донбассе и не могу оставаться безучастным», - отметил Карякин.

Из-за публичной поддержки России и президента Путина, как предположил шахматист, против него, скорее всего, будут введены какие-то санкции. Насколько они будут серьезными, пока сказать невозможно. По словам спортсмена, самое худшее, что могут против него сделать - это исключить из турнира претендентов. А это единственный шанс отобраться на матч за мировую корону.

«Да, действительно, не буду скрывать, это будет неприятно. Но... даже если мы все отмотаем назад, писал бы ли я снова слова поддержки? Ну, конечно, да», - указал шахматист.

Организаторы шахматных мероприятий уже сказали Карякину, что в некоторые коммерческие турниры и частные турниры в Европе и США его никогда больше не позовут.

«Опять-таки, никакой демократии, никакой возможности свободно высказывать мнение на Западе... нет, и все это миф про их демократию», - заявил спортсмен.

Шахматист предложил на фоне текущих событий проводить в России больше собственных соревнований и турниров и, может быть, даже подумать о создании своей международной федерации, которая не будет зависеть от FIDE.

Карякин также заметил, что ограничения в сторону российских спортсменов затронули множество людей, не высказывающих поддержки государству.

«Российские шахматисты попали под очень серьезные санкции... В некоторых странах им просто запретили участвовать в соревнованиях. В Польше, в Литве, на соревнованиях Евросоюза. За что они страдают?.. Они вообще не высказывались, они аполитичны, они вообще об этом не думают. Думают о том, как им играть в шахматы, и просто страдают на ровном месте», - указал он.

Шахматист добавил, что несмотря на трудности, связанные с его публичными пророссийскими высказываниями, сейчас он получает все больше и больше слов поддержки. И поддержка идет не только от россиян, но и от западных любителей шахмат. Некоторые из них даже пишут, что не согласны с политикой, проводящейся в их странах, и находятся на его стороне и стороне РФ.

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