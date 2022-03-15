Минобороны России: украинские националисты заимствовали у Третьего рейха концепцию «фестунгов»

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что националисты на Украине во время боевых действий используют концепцию «фестунгов», которую они позаимствовали у Третьего рейха. По его словам, данная тактика предполагает создание условий для массового уничтожения мирных жителей, чтобы вскоре в живых не осталось ни одного свидетеля собственных преступлений.

«Бесчеловечность и безжалостность агонизирующих украинских неонацистов к собственному мирному населению полностью подтверждается заимствованной ими у фашистов так называемой концепции “фестунг” - “городов-крепостей”», - сказал Мизинцев в ходе брифинга.

Кроме того, представитель российского оборонного ведомства добавил, что украинские националисты сгоняли жителей Мариуполя на рытье траншей под угрозой смерти.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.