Apple включила карты системы «Мир» в способы оплаты в Apple ID

Американская компания Apple приняла решение внести банковские карты с платежной системой «Мир» в качестве одного из возможных способов оплаты в учетной записи Apple ID. При этом пополнить баланс Apple ID, кроме внесения средств на карту «Мир», получится большинством кредитных и дебетовых карт, со счета мобильного телефона, а также подарочными сертификатами.

Об этом сообщает ТАСС. Напомним, что электронная платежная система PayPal приостановила работу в России. В качестве причины была озвучена актуальная обстановка на Украине.

Американская корпорация Apple 1 марта объявила, что намерена временно остановить продажу своих товаров на территории России. Помимо этого, согласно сообщению корпорации, для пользователей из РФ ограничивается использование сервисов Apple Pay.