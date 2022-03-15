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Небензя заявил, что операция на Украине закончится после выполнения поставленных задач

Игнат Далакян
17:29 15.03.2022
По словам постпреда РФ при ООН, российская спецоперация на Украине завершится после достижения всех поставленных целей.
Небензя заявил, что операция на Украине закончится после выполнения поставленных задач
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Специальная военная операция России по защите ДНР или ЛНР закончится после достижения всех поставленных целей. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится», - передает ТАСС слова постпреда РФ.

Ранее Василий Небензя заявлял о зафиксированных Россией применении ВСУ фосфорных и кассетных боеприпасов. По мнению российского дипломата, украинские националисты развязали террор против своих же сограждан.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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