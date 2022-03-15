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«Ровняют с землей»: корреспондент «Звезды» побывал на месте обстрелов Донецка артиллерией ВСУ

Олег Лавров
13:34 15.03.2022
Украинские военные продолжают обстрелы города - под ударом оказался Петровский район. В нескольких километрах от него - позиции, которые контролируют ВСУ. Бьют по объектам инфраструктуры, жилым домам и даже школам и детсадам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обстрелы Петровского района Донецка происходят регулярно. Дело в том что в трех километрах после КПП находятся позиции ВСУ. Они контролируют Марьинку, Курахово и еще ряд населенных пунктов на северо-западе.

Мирное население республиканской столицы страдает от обстрелов реактивной и ствольной артиллерии. Петровский район - самый большой в городе. Вооруженные формирования Украины бьют как по частному сектору, так и многоквартирным домам. В районе жилплощади под обстрелом оказалась школа №103.

На улицах практически нет людей. Жители сидят в бомбоубежищах и неохотно общаются с журналистами. Боятся что по наши кадрам ВСУ поймут где расположены их укрытия.

По словам местной власти обстрелы со стороны ВСУ только усиливаются. Похоже националисты мстят ни в чем не повинному населению за успехи Народной милиции на фронте. Боевиков нацбата разгромили в Волновахе.

«Последнее время жесточайшие обстрелы идут. Люди прячутся в подвалах. Страдает мирное население. Есть погибшие», - заявила глава администрации Петровского района Донецка Наталья Бегуненко .

Офицеры Народной милиции в интервью сдержаны. На вопросы об обстановке заявляют – поставленные зачали выполняют.

«За последние две недели они тут делов натворили... Обстрелы мирного населения, артиллерия у них работает, прорывы газовых труб…», - заявил военнослужащий НМ ДНР, позывной «Токарь».

Раскрывать места, где работают артиллеристы, мы не можем по понятным причинам. Враг не дремлет. Но с уверенностью можно сказать - по полевым позициям ДНР прямых попаданий нет. И дело, даже не в том что расчеты регулярно перемещаются.

«Они просто ровняют с землей, причем ровняют не прицельно. Школу разбили, слава богу там никого не было. Ямы мне по грудь», - рассказал заявил военнослужащий НМ ДНР, позывной «Джава».

В результате обстрелов обесточена угольная шахта имени Скочинского. Под землей оказались заблокированы 196 шахтеров. 

«В результате попадания снаряда было обесточено вентиляторное проветривание», - заявил главный инженер шахты им. Скочинского Сергей Макаров.

Через полтора часа было налажено резервное питание, горняков вывели наружу. После того, как Народная милиция при поддержке Вооруженных сил России закончат освобождать южные районы республики, начнется зачистка северо-запада и тогда жители Донецка наконец смогут спать спокойно.

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