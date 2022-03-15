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Каждый вылет - боевой: корреспондент показала работу аэродрома ВКС в ходе спецоперации на Украине

Виктория Косогляденко
13:45 15.03.2022
Активно летают не только боевые, но и транспортные самолеты. Они перевозят, в том числе, гуманитарную помощь на дальние расстояние. График у летчиков напряженный, задачи ответственные. Но в том, что их выполнят, сомнений нет. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На этом аэродроме уже третью неделю работают экипажи различных родов авиации ВКС России. Истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортники - взлетают парами и по одиночке. Но сначала проходят предполетный осмотр. За тем, как стартуют в небо российские самолеты, наблюдала Виктория Косогляденко. 

«Лучший из существующих фронтовых бомбардировщиков на сегодняшний день, Су-34. Он может работать без истребительного прикрытия», - прокомментировала корреспондент. 

Смешанный авиаполк дежурит в усиленном режиме. На аэродроме сейчас вообще нет тренировочных полетов. Каждый вылет - боевой. Самолеты участвуют в специальной военной операции на Украине. 

Причем активно летают не только боевые, но и транспортные самолеты. Они перевозят, в том числе, гуманитарную помощь на дальние расстояние. График у летчиков напряженный, задачи ответственные. Но в том, что их выполнят, сомнений нет. 

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Базовая модель Су-34 - тяжелый истребитель Су-27, однако в конструкцию были внесены серьезные изменения. В первую очередь они коснулись кабины: пилоты сидят в ней рядом, а не друг за другом. Это облегчает работу и коммуникацию членов экипажа. Самолет выполнен по схеме «продольный триплан», что позволило улучшить его маневренные характеристики.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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