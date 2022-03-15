Огонь по Донецку: корреспондент «Звезды» рассказал об украинских обстрелах города
Украинские войска вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, сообщил корреспондент «Звезды» Олег Лавров. По его словам обстрелы этого района города происходят регулярно.
«После КПП в трех километрах находятся позиции ВСУ. Националисты контролируют Марьинку, Курахово и ряд населенных пунктов на северо-западе Донецкой области», - сказал Лавров.
По словам одного из местных жителей, обстреливается вся территория вокруг школы, а мирные люди вынуждены прятаться в подвалах.
«Подвал внизу, в случае обстрелов прячемся туда», - признался он.
Также согласно заявлением очевидцев, националисты наносят удары артиллерией. Огонь ведется неприцельно, под обстрелами оказываются гражданские объекты.
Накануне, 14 марта, Лавров рассказал, что в здание гостиницы в Донецке, где проживала съемочная группа «Звезды», попал осколок украинской ракеты «Точка-У». Фрагмент был небольшим и лишь пробил отверстие в окне, никто не пострадал.