Ростовский суд признал геноцидом преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны
В годы войны Ростовская область дважды была оккупирована фашистскими захватчиками: с октября по ноябрь 1941 года и с июля 1942 года до 14 февраля 1943 года.
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Ростовский областной суд признал преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.
В феврале суд приступил к слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе, уточняет РИА Новости.
В годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях региона действовали карательные спецподразделения. Они проводили незаконные аресты, пытали и убивали мирных жителей и пленных красноармейцев в 1941-1943 годах.
За период оккупации региона фашистские захватчике убили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.