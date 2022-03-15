Ростовский суд признал геноцидом преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны

Ростовский областной суд признал преступления нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

В феврале суд приступил к слушанию заявления прокурора региона о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе, уточняет РИА Новости.

В годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях региона действовали карательные спецподразделения. Они проводили незаконные аресты, пытали и убивали мирных жителей и пленных красноармейцев в 1941-1943 годах.

За период оккупации региона фашистские захватчике убили около 125 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.