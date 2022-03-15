В стране и мире В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию Виталий Музыка Проверки со стороны властей за соблюдением атиковидных рекомендаций прекращаются. © Фото: freepik.com Читайте нас на: Правительство Московской области постановило отменить введенные ранее меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций», - сказано в сообщении. Ранее сообщалось, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией свидетельствуют, что в России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг 56%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика