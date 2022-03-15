В Подмосковье отменили масочный режим и социальную дистанцию
Правительство Московской области постановило отменить введенные ранее меры по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В Подмосковье отменены следующие ограничения: ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией свидетельствуют, что в России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг 56%.