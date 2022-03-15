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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста Владимира Соловьева на Украине

Анна Берестовая
00:30 15.03.2022
В СК РФ возбудят уголовное дело в связи с заочным арестом на Украине российского журналиста.
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста Владимира Соловьева на Украине
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал ГСУ СК РФ поручение возбудить уголовное дело в отношении ряда украинских должностных лиц. Причиной таких действий стал заочный арест на Украине российского телеведущего Владимира Соловьева.

В соответствии со сведениями ведомства, решение о заочном аресте журналиста вынес суд в городе Львове на основании ходатайства следователя по особо важным делам Государственного бюро расследований. Как указывает пресса, Соловьев обвиняется в призывах к изменения госграницы Украины.

В подобных действиях, согласно СК РФ, усматриваются признаки преступлений, как «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела» и «незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей». Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

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