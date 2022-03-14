В Минобороны заявили о четырех сбитых украинских БПЛА, в том числе об одном «Байрактаре ТБ-2»

За ночь 14 марта авиацией и ПВО ВКС России были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2», заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Сообщается, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 143 беспилотных летательных аппаратов, 1267 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, было выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после демилитаризации на Украине не останется какого-либо оружия, которое хотя бы потенциально угрожало России.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов