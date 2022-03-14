ВС РФ доставили гуманитарную помощь в населенные пункты Киевской области

За последние двое суток жители Донбасса из освобожденных районов Украины получили еще 330 тонн гуманитарной помощи из России. Грузы собирались в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму. Безопасное движение колонн МЧС обеспечили военные и сотрудники Росгвардии. Одна из колонн с продуктами, водой и медикаментами направилась в Харьковскую область в приграничное село Тишки.

«Около 10 тонн гуманитарного груза направят в населенный пункт, который пострадал от атак нац-батальонов, там нет ни света, ни воды, магазины, аптеки не работают. Местное население попросило о помощи. И уже завтра у людей будет все необходимое», – корреспондент.

Российские военнослужащие доставили более 40-ка тонн гуманитарного груза в Бородянский район Киевской области. Жителям освобожденных населенных пунктов раздали свежий хлеб и воду, консервы, молоко, крупы, средства гигиены и другие предметы первой необходимости.

Материала подготовили Михаил Долгих и Виталий Музыка.