Корреспондент показала эвакуацию мирных жителей из Херсона с помощью российских военных

Благодаря российским военным 140 иностранцев покинули Херсонскую область Украины. В отсутствии гуманитарных коридоров войска РФ обеспечили безопасную эвакуацию граждан 10 стран, в том числе США, Турции, Индии и Греции.

Людей вывезли в Крым на автобусах и в этот же день отправили в Сочи и Новороссийск. Уже оттуда они смогут вернуться на Родину. За ходом эвакуации наблюдала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Центральный автовокзал Херсона. Перекличка перед отправлением. Звучат в основном иностранные фамилии. По спискам проверяют каждого пассажира. Всех ждут и даже звонят, если кто-то опаздывает.

Это уже вторая группа иностранных граждан, вывезенная с территории Украины. Тут представители Литвы, Вьетнама, Индии, Греции. В основном налегке. Кое-какие вещи даже пришлось оставить, брали только самое необходимое.

Пока с херсонской автостанции рейсы уходят лишь в одном направлении - на Крым. Других маршрутов нет, кассы вокзала не работают. Зато в городе открыта российская военная комендатура и именно через нее каждый день принимаются сотни заявок на выезд. Безопасность обеспечивают российские военные.

Крым сейчас стал транзитной зоной: через полуостров идут основные поставки гуманитарной помощи и проводится эвакуация граждан. Несмотря, на отсутствие здесь согласованных коридоров, их создают сами российские военные, обеспечивая надежное прикрытие мирным колоннам.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Олег Давыденко