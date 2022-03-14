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Корреспондент показала эвакуацию мирных жителей из Херсона с помощью российских военных

Виктория Косогляденко
07:18 14.03.2022
Ежедневно российская военная комендатура обрабатывает сотни заявок на выезд.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Благодаря российским военным 140 иностранцев покинули Херсонскую область Украины. В отсутствии гуманитарных коридоров войска РФ обеспечили безопасную эвакуацию граждан 10 стран, в том числе США, Турции, Индии и Греции.

Людей вывезли в Крым на автобусах и в этот же день отправили в Сочи и Новороссийск. Уже оттуда они смогут вернуться на Родину. За ходом эвакуации наблюдала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

Центральный автовокзал Херсона. Перекличка перед отправлением. Звучат в основном иностранные фамилии. По спискам проверяют каждого пассажира. Всех ждут и даже звонят, если кто-то опаздывает.

Это уже вторая группа иностранных граждан, вывезенная с территории Украины. Тут представители Литвы, Вьетнама, Индии, Греции. В основном налегке. Кое-какие вещи даже пришлось оставить, брали только самое необходимое.

Пока с херсонской автостанции рейсы уходят лишь в одном направлении - на Крым. Других маршрутов нет, кассы вокзала не работают. Зато в городе открыта российская военная комендатура и именно через нее каждый день принимаются  сотни заявок на выезд. Безопасность обеспечивают российские военные.

Крым сейчас стал транзитной зоной: через полуостров идут основные поставки гуманитарной помощи и проводится эвакуация граждан. Несмотря, на отсутствие здесь согласованных коридоров, их создают сами российские военные, обеспечивая надежное прикрытие мирным колоннам.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Олег Давыденко

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