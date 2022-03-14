Корреспондент «Звезды» проследил за разминированием ТЭС в городе ЛНР Счастье

В городе Счастье теперь уже Луганской народной республики снова заработала теплоэлектростанция. Она занимала второе место по производству электроэнергии на Украине, но вскоре оказалась в зоне боевых действий и ее помещения превратились в казармы для боевиков нацбатальонов и элитных частей ВСУ.

При отступлении они полностью заминировали территорию ТЭС. Саперы уже обезвредили большую часть мин и снарядов. Однако работы предстоит еще много. В этом убедился корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

«Под этим цинком с патронами спрятана граната Ф-1. Такие минные ловушки оставляют специально для того, чтобы подорвались люди, которые захотят взять себе патроны. А вот, собственно, и кольцо от гранаты рядом лежит», - объяснил Алексеев.

Таких ловушек на территории ТЭС еще много, поэтому работы у саперов там на месяцы вперед. Однако внутренние и складские помещения, проходная, а также территория, где расположены трансформаторы уже разминированы.

Ранее власти республик Донбасса заявили, что на полное разминирование территорий после отступления войск ВСУ могут уйти годы и даже десятилетия. Также в ДНР и ЛНР сообщили об ужасной гуманитарной ситуации на территориях, которые находились под контролем украинских военных.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко