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Корреспондент «Звезды» проследил за разминированием ТЭС в городе ЛНР Счастье

Алексей Алексеев
05:41 14.03.2022
Съемочная группа «Звезды» побывала в недавно освобожденном городе ЛНР Счастье.
Корреспондент «Звезды» проследил за разминированием ТЭС в городе ЛНР Счастье
© Фото: ТРК "Звезда"
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В городе Счастье теперь уже Луганской народной республики  снова заработала теплоэлектростанция. Она занимала второе место по производству электроэнергии на Украине, но вскоре оказалась в зоне боевых действий и ее помещения превратились в казармы для боевиков нацбатальонов и элитных частей ВСУ.

При отступлении они полностью заминировали территорию ТЭС. Саперы уже обезвредили большую часть мин и снарядов. Однако работы предстоит еще много. В этом убедился корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

«Под этим цинком с патронами спрятана граната Ф-1. Такие минные ловушки оставляют специально для того, чтобы подорвались люди, которые захотят взять себе патроны. А вот, собственно, и кольцо от гранаты рядом лежит», - объяснил Алексеев.

Таких ловушек на территории ТЭС еще много, поэтому работы у саперов там на месяцы вперед. Однако внутренние и складские помещения, проходная, а также территория, где расположены трансформаторы уже разминированы.

Ранее власти республик Донбасса заявили, что на полное разминирование территорий после отступления войск ВСУ могут уйти годы и даже десятилетия. Также в ДНР и ЛНР сообщили об ужасной гуманитарной ситуации на территориях, которые находились под контролем украинских военных.

Материал подготовили Алиса Краузова и Олег Давыденко

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