Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что к нему попал доклад командира 105-го отдельного батальона территориальной обороны 109-й отдельной бригады территориальной обороны, который был записан на электронные носители в военкомате Волновахи. Исходя из содержания доклада, для размещения новых военизированных подразделений местные власти смогли выделить только принадлежащие им здания - муниципальные объекты, включая школы.

«Очень важный момент. Все запросы от июля - августа 2021 года. Они формировали подразделения теробороны, можно сказать, как второй эшелон. Те, кто должен держать тылы, когда войска пойдут вперед, на нас. Это подтверждает тот факт, что украинская сторона готовила наступление на Донбасс заранее», - сказал Безсонов в беседе с RT.

По словам замминистра, местные власти использовали медучреждения для своих раненых, из-за чего всех больных, включая детей, принудительно выселили. Поэтому, считает Безсонов, удары по таким объектам создавали бы выгодную картину для властей Украины.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обнаружено доказательство связи ВСУ и НАТО. В штабе «Правого сектора»* нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО, в котором содержалась карта с расположением подразделений ДНР.



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