МО: авиация и беспилотники ВС РФ поразили 86 объектов ВСУ
МО: авиация и беспилотники ВС РФ поразили 86 объектов ВСУ.
© Фото: ТРК Звезда
заглушка
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МО: авиация и беспилотники ВС РФ поразили 86 объектов ВСУ
МО: авиация и беспилотники ВС РФ поразили 86 объектов ВСУ.
© Фото: ТРК Звезда
заглушка
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