Корреспондент рассказал о последствиях украинского удара по мирным людям в Донецке

Корреспондент «Звезды» Олег Лавров вышел в прямой эфир из Донецка, чтобы сообщить последние сведения из Минздрава республики относительно последствий украинского удара ракетой «Точка-У» по центру города.

«Только что вышли из Минздрава. Последние цифры говорят о том, что на данный момент погибших 20 человек, 36 пострадавших. 17 человек скончались на месте, трое - уже в больницах. Среди пострадавших есть 10-летний ребенок, его здоровью уже ничего не угрожает», - рассказал корреспондент.

По словам корреспондента, в основном у людей осколочные ранения, так как сбитая украинская ракета несла кассетную боевую часть и поразила достаточно большую площадь.

В данный момент медики ДНР борются за жизнь людей в операционных, и статистика, к сожалению, еще может поменяться в худшую сторону.