В стране и мире В Москве прошла акция ЛДПР в поддержку спецоперации на Украине Андрей Аркадьев Участники собрали гуманитарную помощь, которая будет передана всем нуждающимся. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Представители партии ЛДПР провели мероприятие в поддержку специальной военной операции на территории Украины. Активисты собрали гуманитарную помощь - консервы, крупы и предметы первой необходимости. Груз будет передан нуждающимся мирным жителям на Украине. Также прошли торжественные митинги в поддержку народных республик Донбасса. Участники развернули плакаты с надписями «Санкции - в пакет с пакетами», «Сила V правде», а также флаги ДНР и ЛНР. Ранее замминистры обороны РФ Николай Панков и Геннадий Жидко вручили госнаграды российским военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации. Напомним, Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика