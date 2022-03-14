В Москве прошла акция ЛДПР в поддержку спецоперации на Украине
Представители партии ЛДПР провели мероприятие в поддержку специальной военной операции на территории Украины.
Активисты собрали гуманитарную помощь - консервы, крупы и предметы первой необходимости. Груз будет передан нуждающимся мирным жителям на Украине.
Также прошли торжественные митинги в поддержку народных республик Донбасса. Участники развернули плакаты с надписями «Санкции - в пакет с пакетами», «Сила V правде», а также флаги ДНР и ЛНР.
Ранее замминистры обороны РФ Николай Панков и Геннадий Жидко вручили госнаграды российским военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации.
Напомним, Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. В отношении РФ западные страны ввели экономические санкции. Многие зарубежные бренды заявили о приостановке деятельности в России, а также полном уходе с российского рынка.