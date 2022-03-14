Армия Минобороны России сообщило о доставке в Мариуполь первого гуманитарного груза В составе груза предметы первой необходимости, продукты, детское питание, сказал он. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первая колонна с гуманитарным грузом в 450 тонн прибыла в Мариуполь, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. В составе груза предметы первой необходимости, продукты, детское питание, сказал он. «Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения», - сказал Мизинцев. Также сформированы четыре колонны в 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Желающих доставят в пункты временного размещения. Почти все огневые точки националистов в пригородах Мариуполя уничтожены, добавил генерал-полковник. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика