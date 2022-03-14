Подоляк заявил, что в российско-украинских переговорах взяли техническую паузу до завтра

В российско-украинских переговорах взята пауза технического характера до завтрашнего дня. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и для уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются», - написал украинский политик в своем Twitter.

Переговоры между Россией и Украиной прошли 12 марта в онлайн-формате. Как пишет в своем микроблоге Подоляк, в ходе переговоров было принято решение создать специальные рабочие подгруппы.

Ранее Михаил Подоляк перед началом нового раунда российско-украинских переговоров заявил о неизменности украинской переговорной позиции. В планы Украинской стороны входило обсуждение гарантии безопасности и вывод войск РФ.