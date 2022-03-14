РКН потребовал незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд»

Роскомнадзор потребовал у компании Google восстановить доступ к YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» в кратчайшие сроки. Помимо этого, РКН попросил проинформировать о разблокировке, а также разъяснить причины ограничения доступа к данным каналам.

«Роскомнадзор выявил факт ограничения администрацией видеохостинга YouTube доступа к каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". Такие действия администрации видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанных каналов», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, была официально внесена в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Первым регионом, наблюдавшим введение в действие ограничения, стал Дальний Восток. Повсеместная блокировка закончилась в ночь на 14 марта по московскому времени.