Хуснуллин: строительная отрасль РФ готова к импортозамещению

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительная отрасль практически полностью готова к импортозамещению.

«Мы абсолютно готовы к импортозамещению. Например, в дорожном строительстве у нас доля импорта всего 5%, то есть дороги мы можем строить безостановочно. У нас будут вопросы с асфальтовыми заводами, но мы найдем аналоги и, если надо, будем производить в России, оборудование под это есть. В других отраслях по стране доля импорта составляет до 10%, но практически все сможем заменить», - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Хуснуллина, то, чему не найдется замена в России, можно заменить на китайские или индийские аналоги или аналоги из стран, которые не ввели санкции.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что решение иностранной компании о полном уходе из России будет восприниматься как умышленное банкротство, в отношении них будет применяться соответствующая ускоренная процедура.