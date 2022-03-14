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Гумконвои и коридоры: как ВС РФ спасают мирных жителей на Украине

Константин Исаев
00:38 14.03.2022
«Звезда» рассказывает, каким образом военные РФ обеспечивает безопасность мирного населения Украины во время спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Россия продолжает спецоперацию по денацификации Украины. Киев фактически блокирован с востока и запада. Вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по военным объектам ВСУ и нацбатов. Огневые позиции националистов в Киевской области уничтожаются с ювелирной точностью - наведение осуществляется по лазерному лучу.

Главная задача спецоперации - обеспечить безопасность мирных жителей. Для эвакуации организованы гуманитарные коридоры, но Киевские власти не пропускают людей к российским гумконвоям. По информации Минобороны, СБУ установило слежку за киевлянами. Тех, кто пытается связаться с российской гуманитарной миссией - арестовывают. 

Всего с просьбой об эвакуации в Россию обратились уже более двух с половиной миллионов украинцев. Россия открыла десять гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях и объявила локальный режим тишины. Киев же не согласовал ни одного маршрута, ведущего в Россию. Но российские солдаты делают все, чтобы все желающие могли покинуть зону спецоперации.

Продолжение смотрите в сюжете Константина Исаева, программа «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда»

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов

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