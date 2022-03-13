В стране и мире Звуки обстрелов: корреспондент «Звезды» рассказал об обстановке в Донецке Олег Лавров Из-за возобновившихся обстрелов, власти приняли решение перекрыть движение по трассе Есиноватая-Горловка. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы Украины возобновили обстрелы окраин Донецка. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Олег Лавров, находящийся в столице ДНР. «Сегодняшнее утро в Донецке с большой натяжкой можно назвать добрым. Со стороны северо-запада с 07:30 работает артиллерия и реактивные системы залпового огня», - рассказал корреспондент «Звезды». Трасса Есиноватая-Горловка по решению местных властей перекрыта в связи с обстрелами. По всему Донецку слышны разрывы снарядов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика