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Звуки обстрелов: корреспондент «Звезды» рассказал об обстановке в Донецке

Олег Лавров
09:42 13.03.2022
Из-за возобновившихся обстрелов, власти приняли решение перекрыть движение по трассе Есиноватая-Горловка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины возобновили обстрелы окраин Донецка. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Олег Лавров, находящийся в столице ДНР.

«Сегодняшнее утро в Донецке с большой натяжкой можно назвать добрым. Со стороны северо-запада с 07:30 работает артиллерия и реактивные системы залпового огня», - рассказал корреспондент «Звезды».

Трасса Есиноватая-Горловка по решению местных властей перекрыта в связи с обстрелами. По всему Донецку слышны разрывы снарядов.

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