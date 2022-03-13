В Амурской области состоялись командирские полеты экипажей Ту-95МС
Смена была выполнена в обычных метеоусловиях, в том числе и ночное время суток.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Амурской области выполнена летная смена командирских полетов на турбовинтовых самолетах Ту-95МС с привлечением руководящего состава авиационного полка и эскадрилий.
Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий, для последующего обучения молодых специалистов.
Летными экипажами были отработаны элементы пилотирования при отключении авиационного двигателя в воздухе, посадка по приборам, противоистребительные маневры и уход от средств поражения.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Андрей Работнов