В Амурской области состоялись командирские полеты экипажей Ту-95МС

В Амурской области выполнена летная смена командирских полетов на турбовинтовых самолетах Ту-95МС с привлечением руководящего состава авиационного полка и эскадрилий.

Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий, для последующего обучения молодых специалистов.

Летными экипажами были отработаны элементы пилотирования при отключении авиационного двигателя в воздухе, посадка по приборам, противоистребительные маневры и уход от средств поражения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Андрей Работнов