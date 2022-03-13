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В Амурской области состоялись командирские полеты экипажей Ту-95МС

08:08 13.03.2022
Смена была выполнена в обычных метеоусловиях, в том числе и ночное время суток.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Амурской области выполнена летная смена командирских полетов на турбовинтовых самолетах Ту-95МС с привлечением руководящего состава авиационного полка и эскадрилий.

Особенностью командирских полетов является то, что в них задействован руководящий состав, который отрабатывает методику выполнения полетных заданий, для последующего обучения молодых специалистов.

Летными экипажами были отработаны элементы пилотирования при отключении авиационного двигателя в воздухе, посадка по приборам, противоистребительные маневры и уход от средств поражения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Андрей Работнов

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