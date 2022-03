В стране и мире За адреналином и длинным долларом: зачем на Украину съезжаются наемники со всего света Юлия Шатилова Суммы гонораров наемникам доходят до полутора тысяч фунтов стерлингов или двух тысяч долларов в день. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: army.mod.uk Читайте нас на: Американский Госдепартамент на этой неделе выпустил рекомендацию для своих граждан, которые собираются ехать на Украину. Кто, правда, кроме наемников, может сейчас ехать на Украину - непонятно. Но тем, кто туда все же собирается, Госдеп рекомендует сразу составить завещание и оставить образцы своего ДНК для медицинских учреждений. Гражданам США также заранее предлагается дать указания родным относительно вопросов опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также «пожеланий относительно похорон». К рекомендациям Вашингтона имеет смысл прислушаться всем наемникам, которые сейчас устремились на Украину. Одежда цвета хаки, рюкзаки и каски. Нетрудно догадаться, в какой поход собрались эти солдаты удачи. Железнодорожный вокзал во Львове переполнен. Британские наемники позируют перед журналистами в новой форме международной расцветки мультикам. Они едут воевать на Украину по призыву президента Владимира Зеленского, заявившего о создании Интернационального легиона. Молодые, пока еще смелые. Насмотревшись телевизор, едут воевать с русскими и те, кто автомат в руках никогда не держал. Любители видеоигр и компьютерных сражений мечтают поскорее оказаться в реальном украинском окопе. «Я сказал все моей семье. Они, конечно, волнуются, но поддерживают - ни у кого нет сомнений, что я должен ехать», - рассказал один из британских наемников. Парень в капюшоне называет себя Крюгером. По его словам, служил в Афганистане. Уверен, что этот опыт поможет ему выжить. «Если ты на войне как турист - тебе здесь не место. Но я осознаю все пугающие реалии войны», - заверил он. Но те, кто уже успел попасть под удар российских ВКС, настроены не столь решительно. Наемник Джейсон Хей рассказал журналистам газеты Sun, что на Украину приехал одним из первых. Неизгладимое впечатление на ветерана иракской кампании произвела встреча с русским спецназом во время уже ставшего легендарным боя за аэропорт Гостомель. Передовые подразделения ВДВ высадились с вертолетов и выдержав сильный бой не только одержали победу, но и перешли в наступление. «Когда мы приехали, было очень тихо. Но внезапно перед нами открылись врата ада. Я никогда не испытывал такой огневой мощи и не думаю, что это видел кто-то из моих ровесников. Это вам не Ирак и Афганистан. У русских современная армия», - рассказал он. Примечательно, чем закончилась история Джейсона - его приняли за российского диверсанта и отправили на допрос в СБУ. «Они продолжали кричать на меня по-русски, но, очевидно, я сказал, что я англичанин. Они ударили меня примерно восемь или девять раз. У меня было довольно сильное сотрясение мозга и я сильно истекал кровью», - продолжил британец. Когда Джейсона отпустили, он кое-как добрался на поезде до польской границы и улетел домой. И благодарит Бога, что унес ноги. Но наемники продолжают прибывать. Есть здесь и бывший спецназовец Королевской морской пехоты Бен Грант - сын депутата парламента Великобритании. Мать Бена Хелен Грант - член парламента от Консервативной партии, советник премьер-министра Бориса Джонсона, который грозил трибуналам бывшим военным, если те решат поехать на украинский фронт. «Я был в Ираке несколько месяцев. Потом слетал домой, навестил детей. Я давно их не видел. А потом сказал: "Ну, я поеду на Украину". Удивительно, правда?», - поделился Грант. Ничего удивительного после того, как глава МИД Лиз Трасс публично поддержала британцев, желающих поехать воевать за Украину. «Конечно, я поддерживаю это. Украинцы борются за свободу и демократию, не только ради Украины, они делают это ради всей Европы», - заявила она. Кроме Великобритании законодательно разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине Латвия, Польша и Хорватия. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что наемников по возвращении на родину не будут подвергать уголовному преследованию. На такую дипломатию уже отреагировали в российском МИДе. «Подобные русофобские заявления главы правительства Дании не выдерживают никакой критики и напоминают о наборе на "добровольческой основе" датских подданных в подразделения войск СС, зверствовавших на территории СССР в годы Второй мировой войны. Вы не помните? А мы помним! Итог их судьбы нам хорошо известен», - прокомментировала глава МИД РФ Мария Захарова. Американские СМИ рапортуют о прибытии на Украину граждан Соединенных Штатов. Хотя официальные лица, казалось бы, агитируют за совсем иное. «Мы призываем всех американцев не ехать на Украину прямо сейчас. А тех американцев, которые уже на Украине, призываем покинуть эту страну. Потому что находиться там небезопасно», - сказала посол США на Украине Кристина Квин. Под бандеровские лозунги в бой теперь идет не только украинская армия, но и зарубежные наемники. Тут и 61-летний Роб - плечом к плечу с неонацистами. «Мне 61, я дедушка из Шотландии. Я приехал из Эдинбурга в Киев, чтобы помочь бороться с русскими», - рассказал он. Дедушка из Эдинбурга оказался футбольным хулиганом со стажем. В окопы легионеры из Европы прибыли не с пустыми руками. Наемник с позывным «Статик» учит бойцов нацбатальонов, как пользоваться западным оружием. «Я сражаюсь за демократию, потому что демократия очень ценна, никто не может отнимать ее у другой страны», - заявил он. Наемники скромно умалчивают, что распространение демократии на Украине с РПГ в руках неплохо оплачивается. Суммы доходят до полутора тысяч фунтов стерлингов в день, как выяснила британская пресса. «В Великобритании, странах ЕС и США появились объявления, в которых военнослужащих с боевым опытом просят присоединиться к борьбе против "российского вторжения". По данным The Times, один из рекрутеров предлагает суммы от 1000 до 2000 долларов плюс бонусы», - пишут СМИ. Псам войны обещали хорошие деньги. Поэтому бросать их будут в самое пекло, чтобы в итоге многие погибли, и не пришлось платить. В МИДе сразу предупредили, что Россия не отвечает за жизнь иностранцев, которые участвуют в боевых действиях. «Большая просьба к тем странам, их правительствам, министрам иностранных дел и другим официальным лицам, которые агитируют и поддерживают инициативу о наборе добровольцев для войны с Россией на территории Украины, потом не звонить в Москву и просить помочь с прояснением судьбы своих граждан. Мы вам ответим так, как вы сейчас об этом говорите - это же их выбор, и вы им в этом выборе помогли», - сказала Захарова. Вербовка среди иностранных военных поставлена на поток. Свои посольства в странах Европы Украина превратила в пункты сбора для солдат удачи. По данным украинских СМИ, уже откликнулись 20 тысяч. А Польша, страна, входящая в НАТО, сначала стала перевалочным пунктом для поставки на Украину вооружения, а теперь еще и живой силы, заявили в Службе внешней разведки России. «Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в "логистический хаб", используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока», - выяснили в СВР. На Украине есть и «Грузинский легион», возглавляет его Мамука Мамулашвили. Он воевал в 2008 году на стороне Грузии, а с 2014 года - против Донбасса. В рядах наемников был замечен и бывший министр обороны Грузии и соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Ираклий Окруашвили. Воевать против русских отправился и депутат латвийского сейма Юрис Юрашс. Сразу целая рота бойцов размахивает флагами белорусской оппозиции и призывает в свои ряды. На призыв Зеленского уже откликнулись и экстремисты, входящие в различные неонацистские группировки Европы и Америки. Складывается ощущение, что власти многих стран не прочь таким образом избавиться от наиболее радикально настроенных граждан. «Официальные и независимые эксперты по безопасности говорят, что некоторые из потенциальных иностранных боевиков могут быть сторонниками превосходства белой расы. Они могут стать более радикальными и пройти военную подготовку на Украине, тем самым представляя повышенную опасность по возвращении домой», - передает американское агентство Associated Press. Похоже, что западные кураторы решили собрать на Украине радикалов со всего мира. Уже прибыли около 200 наемников из Хорватии. Наследники усташей - хорватских фашистов с феноменальной жестокостью убивавших сербов - там не перевелись. Вызвались воевать на стороне Киева и боевики из так называемой армии освобождения Косова. Их даже в Штатах считают террористами. К европейскому выбору Украины они равнодушны. Ими движет ненависть ко всему русскому еще со времен войны в Югославии. Британская The Times сообщила, что рядом с украинскими националистами воюют террористы, прошедшие подготовку в лагерях «Исламского государства»*. По данным СВР, спецслужбы США и Великобритании формируют новые подразделения боевиков в странах Ближнего Востока и Африки для переброски в Донбасс. Украина превращается в тренировочную базу для радикалов всех мастей, как это было в Афганистане, заявил бывший президент страны Хамид Карзай. «И в нашу страну, Афганистан, когда-то пришли такие наемники из-за рубежа. И последствия этого - возникновение "Аль-Каиды"*, Усамы бен Ладена и остальных. Вы видели, чем это обернулось для Афганистана. Если бы я был украинцем, я бы непременно остановил прибытие иностранных наемников в мою страну», - сказал он. Есть сведения, что военной разведкой США развернута масштабная агитация и по набору наемников из таких известных американских ЧВК как Academy, Cubic и Dyn Corporation. Так что так называемые «добровольцы» - это, в основном, хорошо организованные и подготовленные группы. «Американская ЧВК ищет людей, готовых за $1-2 тысячи отправиться на Украину. Рассматривают только высококвалифицированных кандидатов со стажем военного опыта в Европе не менее пяти лет. Приступить к работе необходимо немедленно», - говорится в вакансии ЧВК. Подмена армии НАТО бойцами частных военных компаний - обычная практика, отработанная во многих странах мира. Впрочем, западные военные присутствовали на Украине все последние годы. Просто раньше об этом не говорили открыто. Бойцы ДНР изъяли на освобожденных территориях республики интересные ролики - на видео гигабайты информации, доказывающие, что головорезов из националистического батальона «Айдар»* тренировали натовские инструкторы. Военные Альянса учили украинцев, как использовать опыт, наработанный в Сирии. В заложниках у боевиков там были десятки тысяч жителей городов. Так происходит сейчас на Украине. Но не каждый украинец готов стрелять из-за спин детей и стариков, нападать на медиков. Для этого и нужны наемники. «Намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой - красным крестом. Снайперским огнем ведут огонь с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских солдат в районе боевых действий. Даже по медикам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. Против России Запад собрал сброд со всего мира. Цель этой компании вовсе не перехватить военную инициативу - это уже просто невозможно. А продлить агонию киевского режима. И, очевидно, основной работой наемников станут диверсии. Псам войны наплевать на Украину - им платят за эффектную картинку. А значит жертв и разрушений должно быть как можно больше. Ничего личного, просто бизнес. В российском Минобороны напомнили, по международному гуманитарному праву наемники не имеют права на статус военнопленного. «Повторяю, самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, – привлечение к уголовной ответственности», - подчеркнул Конашенков. Законными целями российской армии, по словам заместителя главы российского МИДа Сергея Рябкова, станут и идущие из Польши конвои с иностранным оружием. Снабжать псов войны вооружением Россия не позволит. *«Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», батальон «Айдар» - экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ.