NYT: погибший под Киевом американский журналист Брент Рено не работал в газете Анна Назайкина Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти страны не обладают подтвержденными данными о возможной гибели журналиста на территории Украины. © Фото: Engin Akyurt, Pixabay В газете New York Times заявили, что журналист Брент Рено, который, по данным СМИ, погиб на Украине, не работал на издание. Ранее в ряде изданий появились сообщения о гибели известного американского кинодокументалиста и журналиста под Киевом, который якобы сотрудничал с NYT. «Мы глубоко опечалены сведениями о гибели Брента Рено... Хоть он и внес вклад в (работу New York) Times в прошлом (самое последнее в 2015 году), он не работал ни на одну из редакций (New York) Times», - говорится в сообщении отдела по связям с общественностью газеты на странице в Twitter. Как утверждается, на теле представителя прессы было обнаружено журналистское удостоверение. Было отмечено, что этот документ газета ему выдала «много лет назад». Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти в настоящий момент не обладают подтвержденными данными о возможной гибели американского журналиста на территории Украины.