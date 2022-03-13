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«Колодец полярного воздуха»: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Анна Назайкина
14:10 13.03.2022
По словам специалиста, к выходным воздух прогреется до своей нормы, то есть 0...+5 градусов.
«Колодец полярного воздуха»: синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» рассказал, можно ли москвичам рассчитывать на скорый приход метеорологической весны.

«Стартовавший с теплым позиций март через неделю провалился в холодной колодец полярного воздуха. В результате чего температура месяца уже оказалась на 0,4 градуса ниже многолетней нормы. И расчеты показывают, что в предстоящую неделю перехода среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений с наступлением метеовесны пока не будет», - сказал он.

Специалист добавил, что в понедельник, 14 марта, потеплеет, до 0...+2, однако будет пасмурно, с небольшими осадками. Начиная со вторника, инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, из-за чего до конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков.

«В условиях неустойчивых прояснений, ночами морозы усилятся и к середине недели температура воздуха в Москве понизится до -5...-10 градусов. Днем столбики термометра будут колебаться от -4 до +1, что на 2-3 градуса холоднее нормы и отсылает нас по климату на две недели назад», - добавил метеоролог.

По словам Тишковца, к выходным на фоне аномального роста атмосферного давления, которое достигнет 769 мм.рт.ст., что на 22 единицы выше положенного, антициклон станет чище, тучи рассеются, приток лучистой энергии солнца возрастет, что позволит воздуху прогреваться до своей нормы, то есть 0...+5 градусов.

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