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Автобус с украинцами вылетел в кювет в Италии

Ян Брацкий
13:56 13.03.2022
В салоне автобуса находились 50 пассажиров и, по информации СМИ, один человек погиб.
Автобус с украинцами вылетел в кювет в Италии
© Фото: Nicolò Campo.Nicol, KeystonePressAgency, globallookpress
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Автобус с гражданами Украины попал в ДТП на севере Италии. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени на трассе Болонья-Таранто около города Форли, сообщила в Twitter пожарно-спасательная служба Италии. На момент происшествия в салоне находились 50 пассажиров.

По данным телеканала Sky TG24, одна женщина погибла, остальным помощь медиков не понадобилась, и они самостоятельно покинули опрокинувшийся в кювет автобус.

После осмотра граждане продолжили путь в Пескару в центральной части Италии на другом транспорте.

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