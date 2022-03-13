Автобус с украинцами вылетел в кювет в Италии

Автобус с гражданами Украины попал в ДТП на севере Италии. Инцидент произошел в 06:30 утра по местному времени на трассе Болонья-Таранто около города Форли, сообщила в Twitter пожарно-спасательная служба Италии. На момент происшествия в салоне находились 50 пассажиров.

По данным телеканала Sky TG24, одна женщина погибла, остальным помощь медиков не понадобилась, и они самостоятельно покинули опрокинувшийся в кювет автобус.

После осмотра граждане продолжили путь в Пескару в центральной части Италии на другом транспорте.