Военнослужащие РФ эвакуировали в Крым из Херсонской области более 140 иностранных граждан

Российские военнослужащие организовали безопасный вывоз граждан Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и РФ из Херсонской области Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Сегодня из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа был доставлен 141 гражданин иностранных государств», - информирует оборонное ведомство.

Отмечается, что эвакуация была организована по просьбе посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам от иностранных граждан, поданным в российскую военную комендатуру города Херсона.

Российские военнослужащие на центральной площади города Херсона обеспечили безопасную погрузку граждан Турции, Украины, Казахстана, Азербайджана, Ливана, Литвы, Вьетнама, Греции, Индии, США и РФ, изъявивших желание уехать из районов проведения специальной военной операции, в автобусы, а также обеспечили их безопасность при перемещении на территорию Российской Федерации.

Несколькими днями ранее на территорию РФ из Херсонской области Украины российскими военнослужащими было доставлено 247 граждан иностранных государств, в том числе - 38 детей.

По решению руководства Российской Федерации по обращению зарубежных стран Вооруженными Силами РФ проводится комплекс мероприятий по эвакуации иностранных граждан из районов проведения специальной военной операции на территории Украины.

Материал подготовили: Роман Захаров, Андрей Работнов