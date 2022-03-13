

Убийство Дениса Киреева, члена украинской делегации на переговорах с Россией, больше напоминает показательную казнь. Расследование этого политического убийства несколько раз направлялось по ложному следу, в итоге вывело на самый верх украинской власти.

Это убийство - черная метка для президента Украины Владимира Зеленского. Киевского банкира офис главы государства включил в состав своей делегации на переговорах с Россией, несмотря на то, что 13 февраля в СМИ появилась информация, что его подозревают в работе на спецслужбы России под псевдонимом «Хороший».

Первые переговоры между Москвой и Киевом проходят в белорусском Гомеле 28 февраля. Через несколько дней депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале публикует новость.

Дубинский заявил, что Киреев убит при задержании сотрудниками СБУ. Якобы Служба безопасности Украины подозревала его в государственной измене.

«Известно, что он был настроен как раз на конструктивный диалог, на договоренности, на прекращение военных действий. На то, чтобы в конце концов было, наступил мир на Украине. Но и очевидно, что такие позиции не могли остаться незамеченными украинской властью и ее западными кураторами...Соответственно складывается первое впечатление, что его убили именно за это», - поделился мнением политолог Юрий Кот.

Не прошло и суток, как Денис Киреев признан героем Украины, но уже другим силовым ведомством, главным управлением разведки Минобороны Украины, что еще больше запутало всех.

«Во время выполнения специального задания погибли три разведчика – сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины», - говорится в сообщении ведомства.

То есть получается СБУ пристрелило украинского разведчика, который был на неком спецзадании, почему-то у здания суда? При Януковиче он был первым заместителем председателя правления крупного банка. Не затерялся и при Зеленском. Считался человеком из окружения главы службы безопасности Украины Ивана Баканова. Поэтому версия убийства сотрудниками СБУ выглядит неправдоподобно.

«Очевидно, что решение принимала не украинская сторона, а те люди, которые управляют нацистами, националистами и сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, то есть на мой взгляд это представители киевской президентуры Центрального Разведывательного Управления США», - бывший сотрудник ФСБ РФ Александр Беляев.

Придя к власти, Владимир Зеленский начал укреплять свои позиции в силовых структурах. Пост главы СБУ отдал своему другу детства, Ивану Баканову. В главной спецслужбе начинается чистка кадров Петра Порошенко. Украинские радикалы увидели в этом российский след.

«С приходом к власти “Слуг”, по сути, происходит ползучий реванш “Антимайдана”. В Украину возвращаются приближенные к Януковичу персонажи. Все они являются агентами влияния Российской Федерации», - председатель правления Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

В Киеве многие уверены, что убийство Киреева - показательная казнь для команды Зеленского. Украинские радикалы предупреждают - так будет с каждым, кто будет склоняться к мирным переговорам с Россией.

В этом же ряду убийство в украинской столице Дмитрия Демьяненко, бывшего замначальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, члена команды главы СБУ Ивана Баканова.

Убийство Киреева похоже на ритуальное. Такие выводы можно сделать, изучив единственную фотографию с места происшествия.

«Видно, что человека били в одно место. Соответственно, гематомы, которые образовались, они прижизненные. Соответственно, следы от пулевого ранения говорят о том, что никаким самоубийством здесь очевидно не пахнет. Человека просто добили или попросту зачистили...На запястьях у убитого имеются следы либо наручников либо пластиковых хомутов, которые зачастую в спецподразделениях стран НАТО на Украине используются вместо наручников», - отметил экс-сотрудник ФСБ РФ Беляев.

Президент Украины, кажется, все для себя понял, о чем говорят его личные просьбы к Соединенным Штатам.

«Его обращение к США - это просто его просьба как можно быстрее его перевезти куда-нибудь на какую-то его дачу, которую он там купил, или куда-нибудь в Соединенные Штаты. Куда-нибудь подальше от Украины, на которой он накуролесил так, что просто, знаете, я откровенно и честно думаю, что со временем какой-нибудь ледоруб найдет место на шее Зеленского», - сказал журналист Юрий Кот.

В такой атмосфере запугивания эффективность переговорной команда от Украины стремится к нулю, вряд ли они будут думать об интересах рядовых украинцев, о немедленном мире. Только недоговороспособность обеспечит им личную безопасность на Украине.

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