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«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты

Владимир Расходчиков
10:51 13.03.2022
Благодаря избеганию попадания на радары условного противника о пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» условный противник узнает лишь после ее попадания по цели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Скорость гиперзвуковой ракеты «Циркон» настолько велика, что не позволяет средствам ПВО условного противника вовремя обнаружить ее подлет. По факту, о ее запуске будет известно уже после поражения цели. На сокрытие ракеты от локаторов также влияет и ее переменная траектория полета. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Игорь Крохмаль.

«Его скорость настолько большая, что она не позволяет средствам противовоздушной обороны, средствам РЭБ противника отразить его атаку при любых обстоятельствах. Никто не увидит ни пуска ракеты, ни ее полета. Они только увидят, когда ракета поразит цель. Надводную цель, береговую цель. Я думаю, в ближайшие годы ничего противопоставить этому невозможно будет», - объяснил командир фрегата.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, как проходили испытания нового вида ракетного вооружения - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как и где ее создавали, что было целью на испытаниях, на каких скоростях шла ракета, а также уникальные кадры ее пуска.

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