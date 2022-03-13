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Взрыв на гиперзвуке: уникальные кадры попадания ракеты «Циркон» по водной мишени

Владимир Расходчиков
10:31 13.03.2022
Гиперзвуковая скорость ракеты «Циркон» позволяет ей оставаться незамеченной для средств слежения и стремительно поражать цели условного противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Попадание гиперзвуковой ракеты «Циркон» по движущейся мишени в море показали в эфире программы «Военная приемка». На кадрах можно видеть, как стремительно ракета поражает цель, имитирующую корабль. Понимание того, что именно «Циркон» стал причиной подрыва мишени можно получить лишь замедлив видео. 

Огромная скорость и переменная траектория полета гиперзвуковой ракеты «Циркон» не позволяет средствам противовоздушной обороны, средствам РЭБ условного противника отразить его атаку при любых обстоятельствах. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Гиперзвук. Циркон. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы увидите, как проходили испытания нового вида ракетного вооружения - гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как и где ее создавали, что было целью на испытаниях, на каких скоростях шла ракета, а также уникальные кадры ее пуска.

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