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Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

05:30 13.03.2022
Российские военнослужащие блестяще проявляют себя в боях с националистами во время спецоперации ВС РФ на территории Украины.
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Начавшаяся в конце прошлого месяца спецоперация российских Вооруженных сил на Украине уже явила нам множество новых героев, служащих в армии РФ. Наши военные храбро и самоотверженно сражаются с врагом, приближая неминуемую и скорую победу.

Одним из таких героев является старший лейтенант Илья Дехтярь. Он блестяще проявил себя, когда расчет боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» под его командованием выполнял огневые задачи по поражению сил националистов.

«Находясь под ударом реактивных систем залпового огня националистов, расчет Ивана Дехтяря продолжал точно поражать цели и маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил. В результате точных ударов расчета старшего лейтенанта Дехтяря была поражена колонна реактивного дивизиона противника, уничтожен опорный пункт артиллерийской батареи националистов, а также нанесен значительный урон живой силе противника», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что мужественные и самоотверженные действия расчета старшего лейтенанта Ивана Дехтяря создали условия для дальнейшего продвижения российских войск в подконтрольные националистами районы.

Другой военнослужащий, показавший невероятное мужество в бою, - младший сержант Антон Мягченков, действия которого помогли спасти жизни 13 наших солдат.

«Колонна подразделений общевойсковой армии, совершая марш в район выполнения задач, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Находясь под плотным огнем противника, водитель-санитар медицинского пункта младший сержант Антон Мягченков, самоотверженно рискуя своей жизнью, приступил к эвакуации раненых в безопасное место и оказанию им первой медицинской помощи», - информирует МО РФ.

После доставки очередного раненного вблизи санитарного автомобиля, у которого находился Антон, взорвался минометный снаряд, в результате чего младший сержант получил контузию.

«Проявляя мужество и самоотверженность, несмотря на полученные повреждения, он продолжил переноску и погрузку раненых в санитарный автомобиль, после чего, умело маневрируя, вывез их из-под обстрела радикалов, целенаправленно бомбивших санитарную машину, и доставил в медицинский отряд специального назначения», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Благодаря умелым действиям и высокому профессионализму, смелости и решительности младшего сержанта Антона Мягченкова санитарный автомобиль своевременно добрался до лазарета, и жизни
13 раненых были спасены.

Материал подготовили: Роман Захаров, Андрей Работнов 

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