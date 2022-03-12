Врач рассказала о патологиях, вызываемых коронавирусом

Перенесенный коронавирус способен вызывать пожизненные патологии, не поддающиеся лечению. Об этом предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. По ее данным, у 15% выписанных пациентов диагностируется сахарный диабет первого и второго типов. Ученые установили, что прогрессировать он начинает после перенесенного COVID-19.

«То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни», - пояснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Еще одна болезнь, которую может спровоцировать коронавирус - фиброз легких. У некоторых пациентов, перенесших ковид, может возникнуть воспаление щитовидной железы, которое медики именуют тиреодитом. В список возможных последствий также входят воспаление мышц сердца, инфаркты и инсульты. Всем, кто переболел коронавирусной инфекцией, врач рекомендовала пройти всестороннее обследование, даже если нет жалоб.

Между тем, в России уровень коллективного иммунитета от коронавируса достиг 56%. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также, по данным оперштаба, первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже 87 949 768 человек. Полную вакцинацию прошли 84 093 959 человек.