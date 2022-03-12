Столб дыма и битые стекла: кадры с места хлопка газа в Воронеже

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилой девятиэтажке в Воронеже. На кадрах от МЧС видны последствия хлопка - закопченный фасад дома, выбитые стекла и дым, валящий с окон. Пожарные ликвидируют последние очаги возгорания.

Как сообщили в МЧС, из-за взрыва произошло обрушение перекрытий между третьим и четвертым этажами и возник пожар на площади в 120 квадратных метров.

Из дома пришлось срочно эвакуировать 113 жильцов, двое погибли. Сейчас местные власти решают вопрос с временным размещением людей. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, взрыв газа в жилом доме произошел по бытовой причине.