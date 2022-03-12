Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столб дыма и битые стекла: кадры с места хлопка газа в Воронеже

Ян Брацкий
08:01 12.03.2022
После взрыва произошло возгорание, спасателям пришлось эвакуировать 113 жильцов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

Опубликовано видео с места взрыва газа в жилой девятиэтажке в Воронеже. На кадрах от МЧС видны последствия хлопка - закопченный фасад дома, выбитые стекла и дым, валящий с окон. Пожарные ликвидируют последние очаги возгорания.

Как сообщили в МЧС, из-за взрыва произошло обрушение перекрытий между третьим и четвертым этажами и возник пожар на площади в 120 квадратных метров.

Из дома пришлось срочно эвакуировать 113 жильцов, двое погибли. Сейчас местные власти решают вопрос с временным размещением людей. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, взрыв газа в жилом доме произошел по бытовой причине.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:09 В стране и мире
«Автомат в рот засовывали»: житель ЛНР рассказал об издевательствах боевиков «Айдара»*
05:29 Армия
Видео
От слов к делу: сирийские добровольцы массово записываются для участия в российской спецоперации на Украине
05:21 В стране и мире
Глава Instagram прокомментировали блокировку соцсети в России
05:00 Армия
Спасение в небе: в МО РФ рассказали о подвигах российских военных на Украине
22:20 В стране и мире
YouTube заблокировал канал «Звезды»
Популярное
Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
Видео
За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины
Раскрыта дата блокировки Instagram в России
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.