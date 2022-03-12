Высший пилотаж: кадры работы российской боевой авиации на Украине

Ударная авиация российских ВКС бьет по позициям противника. Кадры уничтожения объектов ВСУ фиксируются средствами объективного контроля. Под удар попали командные пункты, военная инфраструктура. С начала операции уничтожено более 1000 танков и других боевых бронированных машин. Их обгоревшие остовы еще долго будут стоять на подъездах к Киеву.

На авиабазах российских войск работа идет круглые сутки. Так же, как и в воздухе, над территорией проведения спецоперации.

Весь день идет снег с дождем, но Ми-26 (так называемые «коровы»), «Терминаторы» и «Аллигаторы» чувствуют себя прекрасно, и среди хвойных лесов, как с конвейера поднимаются для выполнения своих боевых задач.

Ка-52 показывает высший пилотаж. Вертолет может сделать мертвую петлю и многое другое. В бою это может помочь. Прежде всего - это уход от каких-то ракет, пущенных в воздушное судно.

Летчики работают на сверхмалых высотах в сложных метеоусловиях. Ка-52 и разработан для таких спецопераций. Двухосная схема винтов позволяет «Аллигатору» маневрировать на большой скорости в ограниченном пространстве.

Другой Ка-52 приземлился чуть более, чем полчаса назад. И на его подвесах уже есть управляемые и неуправляемые ракеты. Он вновь готов к выполнению своих боевых задач.

Очередной «Терминатор» приходит из зоны выполнения военной спецоперации. На земле уже готовится смена: вертолеты проходят и завершают предполетную подготовку.

Российская авиация в настоящее время завоевала полное господство в воздухе. В руках летчиков реальные козыри: возможности самой авиатехники, уровень летной выучки экипажей, реальный боевой опыт сирийской кампании.

Материал подготовили: Виталий Никулин, Вадим Михеев