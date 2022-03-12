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Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию

Виктория Ивашечкина
04:39 12.03.2022
На территории РФ также прекращены все капиталовложения и приостановлена рекламная деятельность.
Компания Colgate-Palmolive ограничила импорт товаров в Россию
© Фото: Pixabay
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Американская компания Colgate-Palmolive приостановила в Россию импорт товаров. Исключением стали средства повседневного использования для здоровья и гигиены.

«Мы приостановили импорт и продажу всех товаров, кроме основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены, - говорится в заявлении на сайте компании.

Также компанией на территории РФ прекращены все капиталовложения и приостановлена рекламная деятельность.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.

В связи с военной операцией ряд государств ввели против РФ серьезные санкции, а множество частных компаний приостановили свою деятельность в России.

В частности, несколькими днями ранее стало известно, что крупнейшая в мире косметическая компания L'Oreal временно закроет магазины и онлайн-магазины в России. О сокращении активности в России заявила также заявила американская компания Procter & Gamble.

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