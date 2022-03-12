Стена черного дыма: эксклюзивные кадры пожара на рынке в Донецке после обстрела ВСУ

Рынок в Донецке загорелся после обстрела Вооруженными силами Украины. «Звезда» публикует кадры с места происшествия, на месте работает корреспондент телеканала Станислав Иващенко.

Рынок «Маяк» находится недалеко от центра города, совсем рядом располагается воинская часть Народной милиции ДНР - именно в нее и целились Вооруженные силы Украины. Их позиции находятся всего в 10 километрах от этого места.

По словам охранников рынка, пожар начался сразу после обстрела, все вокруг заволокло дымом.

«Из-за неточности наводчиков пять снарядов гаубицы упали на улицу, а один угодил в складское помещение рынка. Никто не пострадал. Днем здесь очень оживленно, и если бы обстрел был несколькими часами ранее, жертв среди мирных было бы не избежать», - рассказывает наш корреспондент.

На месте работают спасательные службы, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.

С начала российской спецоперации в результате обстрелов украинской артиллерии и от пуль националистов в Донецкой народной республике, по данным Народной милиции ДНР, погибли порядка 30 мирных жителей, более сотни получили ранения.