Кабмин утвердил распределение по регионам России беженцев с Украины и ЛДНР

Кабмин РФ утвердил постановление о распределении по регионам России более 95 тысяч жителей Украины и народных республик Донбасса, которые были вынуждены покинуть эти территории. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке», - говорится в документе.

В поставлении отмечается, что российские регионы обязуются обеспечить прием прибывших беженцев. В случае, если их количество превысит установленное документом число, прибывшие граждане Украины и ЛДНР будут перенаправляться в другие субъекты.

В соответствии с документом, распределение прибывших мирных граждан будет проходить по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где «проживают их родственники... граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ».