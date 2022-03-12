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Кабмин утвердил распределение по регионам России беженцев с Украины и ЛДНР

Анна Назайкина
17:47 12.03.2022
Отмечается, что субъекты РФ обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превышает установленное постановлением количество, люди будут перераспределены в другие субъекты.
Кабмин утвердил распределение по регионам России беженцев с Украины и ЛДНР
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Кабмин РФ утвердил постановление о распределении по регионам России более 95 тысяч жителей Украины и народных республик Донбасса, которые были вынуждены покинуть эти территории. Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке», - говорится в документе.

В поставлении отмечается, что российские регионы обязуются обеспечить прием прибывших беженцев. В случае, если их количество превысит установленное документом число, прибывшие граждане Украины и ЛДНР будут перенаправляться в другие субъекты.

В соответствии с документом, распределение прибывших мирных граждан будет проходить по принципу приоритетности размещения лиц в тех субъектах, где «проживают их родственники... граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие право на проживание в РФ».

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