МО РФ опубликовало кадры взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины
Передовые подразделения высадились с вертолетов и организовали круговую оборону и встречу основных сил.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Передовые подразделения ВДВ осуществили высадку десанта с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта.
На видео показаны действия подразделения, а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового оружия включает противотанковые управляемые комплексы и минометы.
Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям м сохранности их имущества в районе аэродрома.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов