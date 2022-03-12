МО РФ опубликовало кадры взятия под контроль одного из аэродромов на территории Украины

Минобороны России опубликовало кадры высадки тактического десанта подразделений Воздушно-десантных войск и взятие под контроль одного из аэродромов на территории Украины. Передовые подразделения ВДВ осуществили высадку десанта с вертолетов, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили прием основных сил десанта.

На видео показаны действия подразделения, а также вооружение десантников, которое кроме стрелкового оружия включает противотанковые управляемые комплексы и минометы.

Особое внимание командиров при постановке задач было уделено недопущению причинения вреда мирным жителям м сохранности их имущества в районе аэродрома.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов