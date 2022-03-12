Состоялся телефонный разговор начальников Генштабов России и Турции
Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, отметили в российском оборонном ведомстве.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Двенадцатого марта 2022 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики армейским генералом Яшаром Гюлером.
Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов