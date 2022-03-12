США разрешат своим гражданам оказывать «гуманитарную поддержку» ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты разрешат своим гражданам «оказывать гуманитарную поддержку» Луганской и Донецкой народным республикам, сделав исключение из санкций. Об этом говорится в сообщении американского министерства финансов.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, американцам разрешат «поддерживать гуманитарные усилия» в ЛНР и ДНР. Будут, в частности, разрешены: экспорт сельскохозяйственных и медицинских товаров, работы по противодействию COVID-19, официальная деятельность международных организаций и личные денежные переводы, а также почтовые и интернет-услуги.

В министерство подчеркивают, что лицензия будет включать в себя действия, которые связаны с гуманитарными проектами, «направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».

Напомним, в настоящий момент Вооруженные силы РФ проводят на территории Украины военную спецоперацию по защите жителей Донбасса. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о новых санкциях в отношении нашей страны.

За несколько дней до этого, 22 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о запрете инвестировать в экономику ЛНР и ДНР, а также торговать с народными республиками.