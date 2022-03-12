Трофейное оружие и иностранные наемники на Украине: что обсудили Путин и Шойгу на совещании Совбеза РФ

Британский телеканал The Sun снимает прибытие очередной группы иностранных наемников на Украину. Пожилой англичанин с седой бородой прячет лицо, но не скрывает намерений. В чужой стране, однако, он умирать не готов.

«Я бы предпочел не умирать. Я не еду туда, чтобы умереть, я собираюсь вернуться назад и увидеть мою семью, моих внуков», - сказал он журналистам.

В «Интернациональном легионе обороны», созданном по решению президента Зеленского, ждут 20 тысяч иностранных наемников, их вербуют через частные военные компании, обещая от одной до двух тысяч долларов в сутки. Курирует набор американская военная разведка, хотя официально Великобритания и Штаты выступают против участия своих граждан в военном конфликте. Вот, что заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин в интервью CBS.

«Мы призываем всех американцев не ехать на Украину прямо сейчас. А тех американцев, которые уже на Украине, призываем покинуть эту страну. Потому что находиться там небезопасно», - сообщила она.

Минобороны России уже предупредило: на статус военнопленного иностранные наемники пусть не рассчитывают. А на сегодняшнем совещании Совета Безопасности речь зашла и бесконтрольных поставках западного оружия на Украину. Министр обороны Сергей Шойгу предлагает президенту Владимиру Путину решение, что делать со средствами противовоздушной обороны и противотанковыми ракетными комплексами, в том числе трофейными.

«Владимир Владимирович, у нас скопилось большое количество оружия, украинского оружия: это танки, бронемашины и все виды стрелкового оружия, достаточно много, артиллерия. Помимо этого много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции, для того чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик», - обратился Шойгу к Путину.

Всего за полтора месяца с начала этого года на Украину из стран блока НАТО прибыло полсотни военно-транспортных самолетов с различным вооружением. Особенно Киев гордился получением противотанковых ракетных комплексов - британских NLAW и американских Javelin. Но хваленное иностранное оружие оказалось брошенным на складах и позициях, оставленных ВСУ и нацбатами.

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, - конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, - пожалуйста, я готов», - ответил Путин Шойгу.

Министерство обороны России не может оставить незамеченными факты постоянного усиления сил североатлантического альянса у западных границ нашей страны. В Польшу и Прибалтику прибывают все новые подразделения НАТО, и эти меры сложно назвать оправданными.

«Нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена. Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», - сказал Шойгу на совещании Совбеза.

Владимир Путин в ответ на это заявил, что такие действия требуют отдельного рассмотрения, и попросил подготовить ему доклад на данную тему.

«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, - это требует отдельного рассмотрения. Я прошу Вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», - распорядился президент.

Также Сергей Шойгу обратился к Владимиру Путину с предложением привлечь добровольцев для помощи жителям Донбасса.

«К нам поступает огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики, для того чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении. Самое большое количество - из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей», - доложил глава МО РФ.

Идею министра обороны глава государства одобрил.

«Что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, - мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий», - прокомментировал Путин предложение Шойгу.

Важно, что речь идет только о добровольцах с Ближнего Востока, в том числе - из Сирийской Арабской Республики, у которых уже есть опыт борьбы с террористами ИГИЛ*. Конкретные предложения по итогам совещания Совета Безопасности Министерство обороны представит президенту в ближайшее время.

*ИГИЛ («Исламское государство»; ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России

Материал подготовил: Павел Кутаренко