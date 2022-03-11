Армия Нанесение удара беспилотником ВКС РФ по укрепленному опорному пункту украинских националистов попало на видео Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырех тысяч метров высокоточным боеприпасом. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Минобороны России опубликовало видео нанесения удара беспилотным летательным аппаратом ВКС России по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырех тысяч метров высокоточным боеприпасом, уточнили в российском военном ведомстве. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика