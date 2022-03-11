Нанесение удара беспилотником ВКС РФ по укрепленному опорному пункту украинских националистов попало на видео
Минобороны России опубликовало видео нанесения удара беспилотным летательным аппаратом ВКС России по укрепленному опорному пункту украинских националистов.
Ударный БПЛА поразил цель с высоты около четырех тысяч метров высокоточным боеприпасом, уточнили в российском военном ведомстве.
Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов