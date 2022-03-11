Украинский военный признался, что бойцам ВСУ доплачивают за обстрелы мирных людей

Жизнь убитого русского или жителя Донбасса оценивается в 30 тысяч гривен, что по нынешнему курсу составляет примерно 120 тысяч рублей. При этом неважно, взрослого или ребенка. Об этом рассказал задержанный в Луганской Народной республике командир одного из украинских мотопехотных отделений.

Во время допроса он сообщил, что участникам карательных операций в Донбассе платят зарплату, и надбавки, так называемые, боевые - за обстрелы мирного населения.

«Я получал 12 тысяч гривен, а при боевых - плюс 17 тысяч», - рассказал командир мотопехотного отделения ВСУ Валерий Шохин.

О проведении специальной военной операции по защите жителей Донбасса президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. Ранее глава российского государства подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой Народных республик.