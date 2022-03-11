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В Москве состоялся круглый стол, посвященный 250-летию воссоединения белорусского народа с Россией

Роман Захаров
06:12 11.03.2022
В мероприятии приняли участие члены Научного Совета Российского военно-исторического общества, известные историки и общественные деятели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В четверг, 10 марта, в штаб-квартире Российского военно-исторического общества в Москве состоялся круглый стол, посвященный 250-летию воссоединения белорусского народа с Россией.

В мероприятии приняли участие члены Научного Совета Российского военно-исторического общества, известные историки и общественные деятели: д.и.н. Всеволод Евгеньевич Воронин, к.и.н. Алексей Валерьевич Исаев, д.и.н. Олег Геннадьевич Назаров, к.и.н. Юрий Александрович Никифоров, д.и.н. Алексей Юрьевич Плотников, историк и политолог Игорь Сергеевич Шишкин и многие другие.  

В ходе круглого стола обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с историей трансформации политических проектов на территории, населенной современными славянскими народами - польским, белорусским, русским, русинским и украинским. Поскольку, по мнению участников мероприятия, определенная общность, задаваемая славянской культурой, вовсе не отменяла значимых религиозных, культурных и политических различий, определявших контуры как сотрудничества, так и противостояния, то особое внимание в этом контексте было уделено проблемам истории российско-польских отношений.

Историк Сергей Юровский в беседе со «Звездой» высказал мнение, что воссоединению русского и белорусского народов историческая наука во все времена уделяла мало внимания, однако в настоящий момент в этом вопросе наметилась положительная динамика.

«Воссоединение России и Белоруссии всегда было актуальным, и эти даты можно и нужно было отмечать, но к большому сожалению это событие оказалось недооцененным в отечественной историографии. Я имею в виду и периоды Имперской России, и Советской, и современной истории РФ. Этому событию не уделялось должного значения в отличие от воссоединения с Украиной... Воссоединению с Белоруссией не было уделено должного внимания в учебниках Высшей школы... Скорее всего, так произошло ввиду неоднозначного восприятия распада Польши, который в советской историографии, скорее всего, воспринимался как продолжение некой реакционной политики царизма и т.п. То есть распад Польши и раздел Польши затмил собой воссоединение белорусского и великорусского народов... Это было недооцененным событием на протяжении десятилетий и даже столетий нашей истории», - сказал он, отметив, что сейчас данному событию внимания стали уделять намного больше.

Историк добавил, что воссоединение российского и белорусского народов имеет большое значение даже в современном мире.  

«Здесь трудно переоценить роль и значение этого события в контексте того, что происходит сегодня, прямо сейчас. Российская Федерация оказалась в международной изоляции, как и Советская Россия в первые годы советской власти, а может даже серьезнее. И если мы можем назвать страны, которые не поддерживают эту изоляцию, это будут десятки стран, то о настоящих, дружеских, братских отношениях мы сегодня можем говорить только с одной страной - это Республика Беларусь. Это исторический факт и говорить здесь не о чем», - резюмировал эксперт.

Участник круглого стола, автор книги «Польский террор в Белоруссии» Алексей Кочетков назвал воссоединение двух братских народов актом исторической справедливости и освобождением белорусов от колониального гнета поляков.   

«Наши соседи западные, в частности поляки, не рассматривают это событие, как воссоединение белорусского и русского народа в одном государстве. Они это рассматривают, как раздел Польши. А на самом деле, это был исторический акт справедливости, когда отторгнутая часть русского народы была освобождена от колониального гнета чужого государства и вернулась в свою историческую семью. Произошло воссоединение двух частей, разорванных в силу исторических обстоятельств, в одно единое целое», - объяснил Кочетков свою позицию.

Он также поддержал мнению Юровского о том, что это историческое событие имеет большое значение для современного мира.

«Безусловно, это событие играет огромную роль. Потому что сейчас, когда и Россия и Белоруссия оказались под беспрецедентным давлением со стороны Запада, когда против РФ и РБ была развернута настоящая цивилизационная война, когда нам пытаются насильственно изменить нашу собственную идентичность, поглотить нас, разрушить нашу цивилизацию. Здесь такие события, исторические даты - необходимо обязательно освещать, необходимо их праздновать, так как они подтверждают правоту наших действий на сегодняшний день», - сказал Кочетков.

В заключение специалист подчеркнул, что сейчас Россия и Белоруссия показывают, что «существует преемственность, причем преемственность, которая не просто уходит корнями в десятилетия, а преемственность с событиями столетней и даже двухсотлетней давности».  

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