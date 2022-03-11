На саммите ЕС анонсировали новый пакет санкций против России

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе саммита ЕС заявил, что следующий пакет санкций против России готовится. По его мнению, он будет «более действенным и сфокусированным». Он напомнил, что ранее ЕС уже подготовил три пакета санкций против РФ, передает ТАСС.

Экономические ограничения стали ответом коллективного Запада на проводимую Россией специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, которая началась в четверг, 24 февраля.

В частности, санкции коснулись крупнейших российских банков и госкомпаний. Страны ЕС закрыли небо для российских авиакомпаний, добились отключения некоторых банков от международной системы SWIFT, а сейчас рассматривают возможность отказа от российского газа и нефти и прочие меры. При этом в Еврокомиссии уже обозначили, что отказ от российской нефти и газа грозит Евросоюзу катастрофическими последствиями. В ЕК напомнили, что нефть оплачивается долларами, в то время, как европейская национальная валюта существенно упала по отношению к заокеанской.

В Кремле неоднократно отмечали деструктивный характер санкционной политики и готовность Москвы противостоять введенным ограничениям. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что экономика России адаптируется к санкциям, введенных западными странами, что в итоге приведет к ее независимости.

По словам российского лидера, давление санкциями на Россию оказывалось всегда, но сейчас эти санкции имеют комплексный характер, они создают для РФ определенные трудности.