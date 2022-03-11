«В Евросоюз нельзя вступить за одну ночь»: на саммите ЕС оценили перспективы Украины

Саммит ЕС в Версале выразил Украине солидарность и подтвердил приверженность Киева европейскому пути в ответ на заявку о членстве. Такое заявление по итогам первого дня встречи сделал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

При этом он добавил, что в Евросоюз нельзя вступить быстро.

«Мы согласовали очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями, которые выражают солидарность и поддержку. Также подчеркнули стремление Украины к европейскому пути как ответ на заявку на членство», - приводит ТАСС его слова.

Далее журналист задал Пленковичу вопрос том, пообещал ли саммит Украине членство в ЕС.

«Есть процедура, это не происходит за ночь. Есть договор, статья, подача заявки, совет отправляет заявку Еврокомиссии... Никто не вступает в ЕС за ночь», - сказал в ответ политик.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или даже годы.

Ранее представитель Украины в Европейском союзе Всеволод Ченцов подтвердил регистрацию заявки на вступление в ЕС.